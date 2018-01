Dankzij 'Wie is de mol?' gaan we dit jaar allemaal hiér vakantie vieren

Frankrijk, Spanje of Italië: al jaren de favoriete vakantiebestemmingen van veel Nederlanders.

Maar dankzij ‘Wie is de mol?’ is er dit jaar ook een andere vakantieplek geliefd. En dat is: Georgië.

Populair

Meerdere reisbureaus bevestigen dat er steeds meer vraag is naar een tripje naar het land. Laat daar nou net dit seizoen van WIDM zijn gefilmd. “We zien absoluut een verhoging van het aantal aanvragen voor Georgië in vergelijking met de periode van voor ‘Wie is de mol?’ en daar zijn we erg blij mee, want Georgië wordt niet heel veel aangeboden door organisaties in Nederland”, aldus een woordvoerder van reisorganisatie Better Places.

Volle reis

Het 18e seizoen van het programma laat veel beelden zien van Georgië. Het land is daardoor minder onbekend terrein geworden voor veel Nederlanders. Wat een programma wel niet kan doen!

Georgië is flink in trek voor vakanties dankzij #widm https://t.co/CHFRjpParV pic.twitter.com/kebT35iAEo — AD Show (@ADshownieuws) 31 januari 2018

Bron: AD. Beeld: ANP