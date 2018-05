Op naar het strand: de temperatuur loopt de komende dagen op tot 28 graden

Kun je maandag last-minute nog een dagje vrij nemen? Dan raden we jou aan om dat heel snel te gaan regelen. Zondag en maandag lijken namelijk de mooiste stranddagen te gaan worden.

Zaterdag hadden wel al weinig te klagen, maar met een wat frisse zeewind kon het vandaag af en toe nog best fris zijn. Die zeewind is er zondag en maandag niet en daardoor is het die dagen nóg lekkerder op het strand. De wind komt dan uit het oosten en kan de temperatuur zelfs oplopen tot een zomerse 26 graden.

Niet benauwd

Tot en met woensdag blijft het heerlijk zonnig weer. Dat begint zaterdag met 23 graden en kan op dinsdag zelfs oplopen tot 28 graden in het zuidoosten. Heerlijk weer volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline omdat het niet benauwd en plakkerig wordt. Na woensdag lijkt het helaas te gaan regenen, maar dat kan ook pas in de avond het geval zijn.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.