Kijkers lyrisch over aftrap van laatste seizoen ‘Zondag met Lubach’

Zondagavond was de eerste aflevering te zien van het laatste seizoen van Zondag met Lubach. De kijkers gaan los op Twitter over de aflevering. “Wat hebben we dit gemist!”.

En zij hebben één belangrijke vraag aan Arjen Lubach.

Zondag met Lubach

In Zondag met Lubach reflecteert Arjen Lubach op satirische wijze op de afgelopen zeven dagen in 30 minuten. Ook zondagavond weet hij weer scherp uit de hoek te komen. Deze keer richt hij zich op het testbeleid van Nederland, dat volgens hem nogal vreemd is.

“Lachen om dingen die om te janken zijn”

De kijkers zijn lyrisch over de manier waarop de komiek steeds weer op ludieke wijze misstanden aan de kaak stelt. Ook nu zijn ze onder de indruk van hoe Arjen vol humor weet aan te tonen wat er volgens hem mis gaat in de politiek. “Hij laat je lachen om dingen die om te janken zijn”, schrijft een kijker daarover op Twitter. Ondanks het zware onderwerp dat Lubach bespreekt in de aflevering, zitten de kijkers dan ook lachend op de bank. Arjens politieke versie van Let it snow valt behoorlijk in de smaak en ook zijn eigen versie van een persconferentie werd door de kijkers gewaardeerd.