‘Zondag met Lubach’ neemt democratie in Nederland op de hak

Er staat weer een gloednieuwe horoscoop voor je klaar. De Schorpioen wil geld uitgeven en de kreeft moet haar situatie kritisch bekijken.

Naast je wekelijkse horoscoop, vind je op Libelle Premium ook iedere week je numerologische voorspelling. In deze voorspelling geeft je geboortegetal inzicht in je persoonlijkheid. Ook wordt er dagelijks een tarotkaart getrokken.

Gebeurtenissen op de werkvloer gaat Vissen aan het hart. En het is lastig om niet emotioneel te reageren als er veel op het spel staat. Toch laat je deze week in contact met meerderen jouw charmantste kant zien en jouw enthousiasme wordt gewaardeerd. Single? Je maakt indruk op iemand die lesgeeft of schrijft en dat kan uitgroeien tot meer.

Laat de pinpassen maar thuis, want Schorpioen is geneigd om meer uit te geven dan verstandig is. Idee: check – zodra ze weer open zijn – de kringloopwinkels, ook daar zijn mooie spullen te vinden. Deze week gaat over zelfbeheersing. Weet wanneer te zwijgen en neem ieders grenzen serieus.

Ram (21-3 t/m 20-4)

Ram is zeer vriendelijk deze week en trekt daarmee iedereen aan. Gebruik deze sfeer vooral om mensen met dáden bij te staan. Zo zullen er nieuwe vriendschappen ontstaan. Romantiek staat ook boven aan het lijstje. Maar bij te hoge verwachtingen valt die leuke persoon wel van zijn voetstuk.

Stier (21-4 t/m 20-5)

Stier heeft de laatste tijd waarschijnlijk veel nieuwe taken op haar schouders genomen. Dat is mooi, maar kun je het ook waarmaken? Er broeit wat ontevredenheid, vooral over je eigen reilen en zeilen. Koersveranderingen worden nu gladjes in gang gezet.

Boogschutter (22-11 t/m 20-12)

Iets waardevols kopen of verkopen? De Boogschutter sleept er prima deals uit. Ook als je namens een groep optreedt, ben je zelfverzekerd en wordt de boodschap kristalhelder overgebracht. Valkuil van de week? Iets té graag willen, vooral als het gaat om iets goedmaken.

Leeuw (23-7 t/m 22-8)

Venus maakt het leven nu mooi voor Leeuwen die werken in de mode, kunst of muziek. Je denkt in beelden en weet alles meeslepend te brengen. Leeuwen op vrijersvoeten wedden voorlopig liever niet op één paard, maar de ware liefde kan uit onverwachte hoek komen.

Maagd (23-8 t/m 22-9)

Maagd kan mensen deze week naar haar hand zetten door het juiste woord en een veelzeggende blik op het juiste moment aan de juiste persoon. Zet je dit in voor het belang van een groep, dan krijg je staande ovaties. Die relatie met iemand in een (ver) buitenland kan intens worden. Virtueel dan…

Tweelingen (21-05 t/m 21-6)

Het pre-lentegevoel geeft Tweelingen deze dagen veel energie. Zelfs grotere projecten breng jij makkelijk tot een goed einde. Iets voor de gemeenschap doen, politiek of een goed doel, geeft een extra warm gevoel. Betrek je partner daarbij en alles blijft koek en ei.

Steenbok (21-12 t/m 19-1)

Stilstaan bij wat er allemaal goed gaat, geeft de week een gouden randje. En of je nu wel of geen partner hebt: je voelt je tevreden met en over jezelf. En daarom kunnen zomaar vonken overslaan naar iemand die je amper kent. Loop alleen niet te hard van stapel.

Waterman (20-1 t/m 18-2)

Vind je iemand irritant? Drukt iemand op jouw beurse plekken? Dat is een uitnodiging van de kosmos om iets uit te zoeken. Een ouder familielid kan al pratend over vroeger veel inzicht geven. Vrienden brengen, al dan niet online, ontspanning. Probeer computergames of leer schaken.

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Terugschakelen, afremmen, bijsturen en opnieuw gas geven. Het is een week om zowel de carrière als de thuissituatie eens kritisch te bekijken. Loopt alles nog zoals je het op 1 januari had bedacht? Lang niet alles valt te plannen. Het compromis regeert.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Deze week ben je zeer tolerant. Humor is daarbij een belangrijke factor, ook in contact met jouw dierbare(n). Kun je om elkaars rare kronkels lachen, dan is het thuis gezellig. Uit je jezelf niet zo graag fysiek, dan volstaan warme blikken van verstandhouding.

Tekst en voorspelling: Viola Robbemondt