Arjen Lubach onthult: ‘Zondag met Lubach’ stopt

Sinds 2014 heeft Arjen Lubach groot succes met het satirische programma Zondag met Lubach, uitgezonden door de VPRO. Toch laat de presentator in zijn nieuwste boek Stoorzender weten dat het programma stopt.

Hij schrijft dat hij deze beslissing heeft gemaakt omdat hij wil stoppen op het hoogtepunt van de show.

Grenzen

In het boek dat woensdag verschijnt, legt hij uit dat de huidige vorm van het programma tegen zijn grenzen aan loopt: “Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin – naast een paar actualiteiten – één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt. Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm (man in pak achter desk doet nieuwslezer na en windt zich op met grapjes) brengt, hetzelfde gewicht krijgt.”