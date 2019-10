Kijkers lovend over pleidooi voor vuurwerkverbod in 'Zondag met Lubach'

Zondagavond ging het tiende seizoen van Zondag met Lubach van start. Het satirische programma werd door de kijkers thuis weer goed ontvangen. De kijkcijfers liegen er niet om: ruim 1.3 miljoen mensen keken naar de grappen van Arjen Lubach.

In Zondag met Lubach brengt komiek, auteur en presentator Arjen Lubach de kijker in slechts 30 minuten op de hoogte van het nieuws van de afgelopen 7 dagen – vol satire, humor en met een dikke knipoog.

Advertentie

Pleidooi

In de uitzending besprak Arjen allerlei actualiteiten en spraakmakende onderwerpen. Zo begon de presentator ook over vuurwerk. Zijn pleidooi? Vuurwerk moet verboden worden, aangezien er te veel narigheid van komt. “Denk maar aan het geweld tegen hulpverleners of het hoge aantal slachtoffers met verminkingen door vuurwerk”, aldus de presentator.

Traditie

Toch is vuurwerk een geliefde traditie die in veel huishoudens thuishoort bij de nieuwsjaarwisseling. Veel politici durven hun handen dan ook niet te branden aan het voorstellen van het afschaffen ervan, vertelde Arjen. “De traditie om een oog te verliezen kun je één of twee keer doen, maar daarna is het wel een keertje klaar”, grapt hij.

#vuurwerkverbod

De uitzending zorgde traditiegetrouw voor heel wat lachsalvo’s bij de kijker thuis, wat al snel te zien was aan de stortvloed berichten over dit onderwerp op Twitter. Veel mensen waren het met de programmamaker eens en willen een vuurwerkverbod zien. De hashtag #vuurwerkverbod was dan ook binnen de kortste keren trending.

Topaflevering weer. Met name item over #vuurwerkverbod Wat een slappe zak is onze @MinPres ook hier weer over.#zondagmetlubach https://t.co/WWrXqKYFWH — Barend Linksachterin (@BLinksachterin) October 14, 2019

Hahaha al 50 jaar vuurwerkhandelaar –> oud rotje in het vak 😂😂#zondagmetlubach #mooieafleveringweer — J0y-c (@J0yc82) October 14, 2019

Eens met een verbod op consumentenvuurwerk. Voor de mensen die het mooi vinden een professionele vuurwerkshow in het lokale stadion of park. Scheelt een hoop slachtoffers en ellende.#zml #zondagmetlubach #vuurwerkverbod — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) October 13, 2019

#Vuurwerkverbod. Als we dat nu eens trending maken. Een hele lange tijd. En dat het er dan ook echt komt. Zou geweldig zijn. — Vel (@UnknownSkin) October 13, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Televizier, KRO NCRV. Beeld: ANP