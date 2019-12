Zonder een traantje of hapering: Jeroen Pauw neemt op geheel eigen wijze afscheid van talkshow

Jeroen Pauw heeft vrijdagavond na 5 jaar afscheid genomen van zijn talkshow ‘Pauw’. Hoewel het een ietwat beladen uitzending was, lukte het de presentator om het hoofd koel te houden en zonder zichtbare emotie afscheid te nemen van zijn publiek.

Al stond er aan het einde van de uitzending nog wel een verrassing op hem te wachten.

Favoriete fragmenten

Cabaretier Martijn Koning nam het programma in de laatste minuten over: “Je houdt niet van toeters en bellen, maar we konden dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Alle gasten hebben een favoriet fragment uit jouw talkshowcarrière geselecteerd,” zo deelde hij mee. Onder anderen Britt Dekker en Johan Derksen kwamen met fragmenten aanzetten, evenals Youp van van ’t Hek. De cabaretier bedankte Pauw via een videoboodschap vooral voor zijn band met Dekker, die aan tafel van de talkshow is ontstaan.

Jeroen wordt verrast door de gasten aan tafel. Ze hebben allemaal een memorabel Pauw-fragment uitgekozen om nog eens te laten zien. #Pauw pic.twitter.com/2KmvYIaPSW — Pauw (@pauwnl) December 20, 2019

Reden van afscheid

Na het zien van de fragmenten benadrukte Pauw nogmaals waarom hij heeft besloten om te stoppen met zijn talkshow. “De tafel meenemen naar mensen die, vanuit de toestand waarin ze verkeren, niet zelf naar de studio kunnen komen. Mensen die deel uitmaken van onze samenleving, maar waar we niet altijd genoeg van horen”, aldus de presentator.

Laatste woorden

Pauw sloot vervolgens af met de woorden: “Dames en heren, dit was ‘m, de allerlaatste Pauw. Dit is het moment dat de redactie kijkt of ik wellicht een half nat oog krijg. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken, want zonder u waren we niets. Maar ook de redactie ontzettend bedankt.”

Reacties Twitter

Een traantje kwam er uiteindelijk niet, maar bij de kijkers viel het afscheid toch zwaar:

Jeroen ik ga je missen je programma was prettig om naar te kijken echt een gemis voor de late avond chapeau #pauw — joep (@joep06756084) December 21, 2019

#Pauw Het einde van een era in omroepland https://t.co/scVQo4MFsD — Urlar (@Urlar) December 21, 2019

Ik ga het missen #pauw. — Melodie van der Pas (@PasMelodie) December 21, 2019

Ik hield het niet droog bij de laatste aflevering van @pauwnl. En dat kwam door @dannyveramusic #pauw — Rens Muller (@RensMuller) December 21, 2019

@jeroenpauw Bedankt voor de vele mooie en interessante uitzendingen! Ik zie uit naar het nieuwe waarmee je gaat komen. Succes!! #Pauw — René de Koeijer (@renedekoeijer) December 21, 2019

#Pauw Ik ga je missen, ouwe reus! Je bent gewoon werelds! Een lieve, grappige, scherpe, empathische man die ook nog eens de beste presentator, talkshow host, nieuwslezer en interviewer is, ever! @jeroenpauw #watmoetiknouzonderpauw #watgaiknudoendoordeweeksom11uur #help ☹️#snik😰 — JERRY TAHA (@jerrytaha) December 21, 2019

Bron: Pauw, Twitter. Beeld: ANP