Het roer om door corona: “Ik zag de inkomsten van mijn webshop verdampen”

Door de coronacrisis steeg de werkloosheid de afgelopen periode met 3,6% naar ruim 330.000 werklozen. Libelle spreekt met vrouwen die zonder werk kwamen te zitten door het coronavirus. Ze lieten lieten hun koppie niet hangen en gooiden het roer om. Deze keer: Echika (23) zag de inkomsten uit haar webshop in hairextensions de afgelopen maanden compleet verdampen, maar stak haar handen uit de mouwen en opende een nieuwe webshop.

Echika is 2 jaar getrouwd met haar man. Samen hebben ze een zoontje van 7,5 maanden. “Vanwege onze kinderwens besloten we dat ik een webshop in hairextensions zou beginnen, zodat ik vanuit huis kon werken. Ik doe dat nu 3 jaar. In de webshop verkoop ik voornamelijk op maat gemaakte extensions aan kapsalons. Maar toen kwam corona en sloten mijn klanten hun deuren… Mijn webshop liep voor geen meter meer.”

Vlak voor het coronavirus uitbrak kreeg Echika een financiering rond om haar bedrijf uit te breiden. Ze stak 10.000 euro in het bedrijf om een voorraad aan extensions aan te leggen. “Dat krijg ik er niet meer uit. Niemand wilde tijdens de corona-uitbraak extensions kopen. Salons plaatsten uit voorzorg al geen bestellingen meer en particulieren dachten aan hun spaargeld.”

Hoewel Echika’s man een baan in een fabriek heeft, zit de angst voor werkloosheid er zeker in. “Straks hebben we helemaal niets meer. De afgelopen maanden was ik financieel afhankelijk van hem. We hebben een baby en kregen net de sleutel van een nieuw huis. We hebben echt in een dip gezeten. Gelukkig hadden we een spaarpot, maar dat potje is nu leeg.”

Andere droom

“Omdat ik niet stil kan zitten, begon ik me te vervelen.” Naast het zorgen voor haar zoon besloot Echika de stap te wagen en haar andere droom na te jagen: een webshop opzetten waar ze uitsluitend unisex baby- en kinderkleding verkoopt. “Tijdens mijn zwangerschap was het moeilijk om unisex kleding te kopen. Wij wilden het geslacht niet weten, waardoor kleding kopen extra lastig was. Alles leek gericht op meisjeskleding. Toen begon het idee te borrelen om zelf unisex kleding te verkopen. Corona heeft voor mij de doorslag gegeven om ervoor te gaan. Ik weet nu dat ik niet langer op één webshop kan bouwen.”

De webshop met de eerste producten is nu al in de lucht. “Via-via ben ik met een vrouw in contact gekomen die in haar atelier vanuit huis kleding maakt voor webshops. Nu zijn we samen een kledinglijn aan het ontwikkelen.”

Toekomst

Toch ziet Echika de toekomst rooskleurig in. De vaste klanten die bij haar hairextensions bestelden, plaatsen inmiddels weer orders. Daarnaast verkoopt ze nu haar voorraad aan extensions in een salon om de conversie te verhogen. Maar er is een ding dat ze het liefste wil: een imperium opbouwen voor haar zoon.

“Ik hoop dat ik mijn met webshops in de toekomst een stabiele basis bied voor mijn gezin. Het is een mooi doel als we straks van alleen mijn loon kunnen leven. Ik hoop dat mijn zoontje later denkt: ‘Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om mij een mooi leven te geven.’ Dat is het belangrijkste.”

Interview: Renée Mulckhuijse. Beeld: iStock