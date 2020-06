Marikes escorts mochten niet werken tijdens corona: “Terwijl ze veel meer doen dan van bil gaan”

De coronacrisis maakt het voor verschillende sectoren onmogelijk om normaal aan het werk te gaan. Zo ook voor de escorts van Marike van der Velden. De afgelopen maanden zaten zij thuis, terwijl alle andere contactberoepen weer aan het werk mochten.

Marike van der Velden: “High class escorts zijn ‘sekswerkers’ en mochten de afgelopen maanden als een van de weinige contactberoepen nog niet aan het werk vanwege corona. Daarom zitten mijn 50 escorts al sinds maart zonder werk. Ze lopen gemiddeld 4000 euro per maand mis, omdat het beroep te risicovol zou zijn. Ik ben het daar niet mee eens. High class escort gaat over veel meer dan enkel sex en het wordt tijd dat mijn dames en heren weer aan de slag kunnen.”

21 jaar

“Society Service, mijn escortbedrijf, bestaat bijna 15 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf. Maar toen ik hiermee begon op mijn 21ste was dat nog niet zo. Een vriendin van mij die model was, kreeg regelmatig de vraag of zij in te huren was als escort. Zelf had ze daar geen behoefte aan, maar ze kende veel dames die daar wel oren naar zouden hebben. Om een eigen escortbedrijf op te zetten, had ze echter iemand nodig met de zakelijke capaciteiten voor zo’n onderneming. Met mijn universitaire bedrijfskunde studie werd ik dat.”

Spanning

“In 2008 heb ik haar uitgekocht en sindsdien run ik het bedrijf in mijn eentje. Ik geniet van de spanning en het feit dat ik geen 9-tot-5-baan heb. Altijd gebeurt er wel iets. Er moeten vliegtickets geboekt worden, hotels gereserveerd, dames op nieuwe klussen gezet worden. Mijn werk was altijd spannend. Maar dat veranderde in maart.”

Zwaar