Zonder werk door corona: “Daar gáát mijn bedrijf, dacht ik toen we geen zorg meer konden bieden”

Door de coronacrisis steeg de werkloosheid de afgelopen periode met 3,6% naar ruim 330.000 werklozen. Libelle spreekt met mensen die zonder werk kwamen te zitten door het coronavirus. Zo ook Eve van Dijk. Haar bureau voor mantelzorgondersteuning kwam volledig stil te liggen toen de intelligente lockdown inging. Geen van haar cliënten kon nog bezocht worden.

Eve (60): “Corona was al een tijdje in Nederland toen ik me pas realiseerde wat dit voor mijn bedrijf betekende. Stukje bij beetje kwam het besef dat, wanneer we echt in lockdown zouden moeten, onze cliënten niet meer door mijn team bezocht konden worden. Langzamerhand zijn we dat aan mensen gaan vertellen en op een gegeven moment was het zo ver: we konden de zorg niet meer aanbieden. ‘Daar gáát mijn bedrijf’, dacht ik direct toen ik merkte dat ik door de coronacrisis niet meer aan de slag kon. Maar niet alleen voor mijzelf, ook voor alle mantelzorgers was dat ontzettend vervelend. Wij bieden ze een stukje ontspanning, wat zij in hun situatie zó hard nodig hebben.”

Mantelzorgen

“Dat weet ik zelf ook. In 2014 werden mijn man en ik mantelzorger voor zijn moeder. Dat deden we met liefde, maar we liepen regelmatig tegen dingen aan. Ik realiseerde me hoe fijn het zou zijn om iemand te hebben die af en toe even wat werk uit handen neemt. Iemand die je dierbare gezelschap houdt, zodat je zelf even de ontspanning kunt opzoeken. Ik was in die tijd op zoek naar ander werk en besloot zelf een bureau voor mantelzorgondersteuning op te zetten dat deze dienst aanbiedt. Het liep als een trein en er bleek veel vraag naar te zijn. Maar door de coronacrisis konden we ineens niets meer.”

Onderbreking

“Dat was moeilijk. Juist omdat het mensen zo goed kan doen om af en toe even uit hun rol als mantelzorger te kunnen stappen. Zo is er een mevrouw wiens man alzheimer heeft. Zij wil graag een keer per week iets voor haarzelf doen, maar wil haar man niet 3 uur alleen laten. Dan komt iemand uit mijn team langs om bij haar man te zijn. Ze praten, wandelen, luisteren naar muziek. Gewoon iets leuks. Ondertussen heeft zij als mantelzorger even pauze en kan ze in haar eentje iets leuks doen om te ontspannen. Voor dat soort mensen is het enorm heftig om ineens zonder onderbreking zorg voor iemand te dragen nu mijn team niet langs kan komen.”

Inkomen tekort