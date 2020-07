Zonder werk door corona: “De vakanties die ik maandenlang had geregeld, vielen weg

Door de coronacrisis steeg de werkloosheid de afgelopen periode met 3,6% naar ruim 330.000 werklozen. Libelle spreekt met mensen die zonder werk kwamen te zitten door het coronavirus. Zo ook travel counsellor Marieke Valbracht. Zij was net een jaar bezig met het volgen van haar passie als zelfstandig reisadviseur, toen alle grenzen dichtgingen en reizen geen optie meer was.

Marieke: “Toen Amerika zijn grenzen sloot, werd voor mij al snel duidelijk hoe serieus de situatie was. Ik had op dat moment gelukkig geen klanten daar die ik terug moest halen. Wel drong tot me door dat de coronacrisis veel invloed op mijn werk kon hebben. En dat bleek ook. Alle vakanties waar ik weken- tot maandenlang energie in had gestoken en tot in de puntjes voor mijn klanten had geregeld, vielen weg. In eerste instantie natuurlijk vooral heel vervelend voor mijn klanten die zich enorm verheugden op hun reis. Maar ook voor mij, nu mijn inkomsten ineens wegvielen.”

Ideale baan

“Ik heb mijn leven lang voor verschillende bedrijven gewerkt, toen ik een jaar geleden besloot voor mijn passie te kiezen: ik werd zelfstandig reisadviseur. Ik heb altijd al een liefde voor reizen en regelen gehad en dit leek mij de ideale baan. Ik vind niets leuker dan de mooiste reizen uitzoeken voor mijn klanten. Maar corona gooit dit jaar roet in het eten.”

“Ik heb nu dubbel het werk en ik verdien er niets mee”

“Mijn ‘geluk’ is dat ik pas net ben begonnen als reisadviseur. Ik heb dus nog een klein spaarpotje achter de hand, omdat ik had verwacht in mijn beginperiode nog niet meteen evenveel te gaan verdienen als ik daarvoor deed. Daarbij heb ik natuurlijk nog niet zoveel klanten als sommige van mijn collega’s die al jaren reisadviseur zijn. Hierdoor valt het aantal annuleringen bij mij nog enigszins mee. Ik probeer deze grijp periode dan ook vooral aan te grijpen om te netwerken en veel te ‘zaaien’ waardoor ik hopelijk volgend jaar kan gaan ‘oogsten’ voor al het harde werk dat ik nu doe.”

Dubbel werk