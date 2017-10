Hoera! Het wordt een heel zonnig weekend

We verheugen ons altijd op het weekend, maar met deze weersvoorspellingen helemaal. Het wordt namelijk zonnig en het kwik zal oplopen tot maar liefst 20 graden.

Volgens Weeronline zal er donderdagochtend nog her en der een buitje vallen, maar later op de dag wordt het droog en is een zonnebril geen overbodige luxe. Vrijdag kun je je paraplu gerust thuislaten en wordt het ongeveer 16 graden.

En dan het weekend: de temperatuur zal stijgen naar een kleine 20 graden en er is volop zon. Ter vergelijking: normaal is het halverwege oktober 14 á 15 graden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline, Telegraaf. Beeld: iStock