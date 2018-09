Mees, het zoontje van Bridget Maasland, is vandaag tien jaar geworden. Het begin van zijn spannende tienerjaren…

Zijn moeder feliciteert hem uitgebreid op social media. ‘Hieperdepiep hoera Mees is 10 jaar! De mooiste, de liefste, de knapste, de zachtste. Mama is zo ongelofelijk trots op jou!’, schrijft ze bij haar foto.

Niet altijd makkelijk

In 2008 werd Bridget moeder van Mees Kingston, die ze kreeg met haar toenmalige vriend Pepijn Padberg. Ze delen samen het ouderschap. Dat vindt de presentatrice niet altijd makkelijk. “Ik heb wel gemerkt dat het voor mij en Pepijn beter is dat wanneer Mees bij zijn vader is, ik me niet met de opvoedingsaanpak moet bemoeien”, zei Bridget eerder.

Mees, een paar dagen voor zijn verjaardag:

Dit bericht bekijken op Instagram Wilt u een bon erbij? @mees_kingston @churchoflabels Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 9 Sep 2018 om 7:30 (PDT)

