Zó zien de oudste zoon en dochter van Ron Boszhard er nu uit

Presentator Ron Boszhard (53) was vorig jaar oktober volop in het nieuws toen bekend werd dat hij voor de derde keer vader was geworden. Maar hoe gaat het eigenlijk met zijn twee oudste kinderen Naomi (23) en Niels (20)?

Niels Boszhard is de enige zoon van Ron Boszhard. Niels is 20 jaar oud en heeft net een acteeropleiding afgerond. Hij heeft in een aantal theatershows gespeeld en een aantal kleine acteerklussen gehad. Op Instagram deelt Niels regelmatig foto’s van zichzelf en ook zijn zus Naomi deelt regelmatig vrolijke kiekjes van zichzelf en de hele familie:

#KING Een bericht gedeeld door Niels Boszhard (@nielsboszhard) op 13 Sep 2017 om 10:23 PDT

Familie op zondag #carlostvcafe Een bericht gedeeld door Niels Boszhard (@nielsboszhard) op 2 Apr 2017 om 11:14 PDT

🇫🇷 #gekkemensen #emiliemaaktdefoto #family Een bericht gedeeld door Naomi Boszhard (@naomiboszhard) op 2 Aug 2017 om 11:01 PDT

Foto voor onze vader @ronboszhardofficial #vaderdag #broerenzusje Een bericht gedeeld door Naomi Boszhard (@naomiboszhard) op 18 Jun 2017 om 5:44 PDT

#jelena #haarlem #teveelwijn Een bericht gedeeld door Naomi Boszhard (@naomiboszhard) op 31 Mei 2017 om 11:38 PDT

❤️ Een bericht gedeeld door R.Boszhard (@ronboszhardofficial) op 19 Sep 2017 om 1:19 PDT

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.