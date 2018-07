De 18-jarige zoon van Crystal werd plotseling doodziek door een bloedvergiftiging. Hij lag in kritieke toestand in het ziekenhuis, dus stuurde Crystal haar baas een berichtje waarin ze vertelde dat ze tijdelijk niet kon komen werken. Zijn reactie had ze niet zien aankomen.



Jason (18) werd van de een op andere dag ernstig ziek en werd door zijn moeder Crystal naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij gelijk onder handen genomen. “Ze wilden me eerst niet bij hem laten”, vertelt de Amerikaanse. “Ik wist niet wat er aan de hand was en hoe erg mijn zoon er aan toe was.” Uiteindelijk kwam een dokter naar haar toe die vertelde dat haar zoon in leven wordt gehouden door machines. Ze dachten dat het een vorm van bloedvergiftiging was.

Berichtje

Het leven van Jason stond op het spel, dus zijn moeder besloot bij haar zoon in het ziekenhuis te blijven. Ze stuurde haar baas daarom een berichtje. “Hoi Dawn, het is Crystal. Ik wilde je even laten weten dat mijn zoon in het ziekenhuis in leven wordt gehouden door machines. Tot hij aan de betere hand is, zal ik niet kunnen komen werken.” Maar daar was haar baas niet blij mee.

Belachelijke reactie

“Dit is niet hoe we de dingen hier aanpakken”, klonk zijn reactie. “Ik neem aan dat je ontslag neemt?” Daar schrok Crystal van. Hoe moet ik dit dan aanpakken volgens hem, vroeg ze haar baas. Zijn antwoord daarop was: “Als je niet komt werken, betekent het dat je ontslag neemt. Er is geen reden dat je niet naar werk kunt komen en ik tolereer geen drama. Einde discussie.”

Ontslag

Crystal raakte lichtelijk in paniek en was bang haar baan te verliezen. Ze legde nogmaals uit dat het niet gaat om een afspraak bij de tandarts of oogarts. “Nee, we hebben het over het leven van mijn zoon. Hij wordt in leven gehouden door machines. Ik ga hogerop. Ik zal nooit ontslag nemen.” Ze vroeg hem zelfs of hij ook naar werk zou gaan en normaal zou kunnen functioneren als zijn kind doodziek was. Zijn antwoord was onverbiddelijk. “Ja ik moet nog altijd de rekeningen betalen en het zou me afleiden. We kunnen bij dit bedrijf niet zomaar komen en gaan. Jouw zoon is op de beste plek waar hij maar kan zijn. Ik heb een winkel te managen en daar ligt mijn focus”, typte hij terug.

Harteloos

Toen was de maat bij Crystal vol en plaatste het gesprek op Facebook. Binnen no-time kreeg ze duizenden reacties. Iedereen vindt het onacceptabel en harteloos. “Het is simpel: familie komt op de eerste plaats”, klonkt het. Het bericht kwam ook bij het bedrijf zelf aan en zij reageerde vrijwel meteen. Ze zouden de situatie uitzoeken en oplossen. Ook hebben ze persoonlijk contact opgezocht met Crystal. “We hebben haar ervan verzekerd dat ze zo veel tijd vrij krijgt al ze nodig heeft.” Daarnaast laten ze weten dat de man in kwestie niet meer bij het bedrijf werkt.

Crystal is blij hoe het uiteindelijk is afgelopen. Ze geeft aan dat ze graag werkt voor PS Food Mart en dat ze het bedrijf een warm hart toedraagt. Ze bedankt hen ook voor de steun.

Bron: People. Beeld: iStock & Facebook