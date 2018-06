Melissa's zoon (4) is ernstig allergisch: "Hij kan sterven door verkeerde informatie op voeding"

Voedseletiketten bevatten vaak onduidelijke of foutieve informatie. Hierdoor krijgt bijna de helft van de mensen met een voedselallergie weleens een allergische reactie, blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht en TNO. Dit geldt ook voor de 4-jarige Maddox, vertelt zijn moeder Melissa Jedeloo. “Als hij verkeerde voedingsstoffen binnenkrijgt, kan hij zelfs doodgaan.”

Vanaf zijn geboorte had Maddox al rode vlekjes in zijn gezicht, maar daar besteedden Melissa en haar man niet zoveel aandacht aan. “Zijn zusje had dat ook en bleek een allergie te hebben voor ei, maar met haar is alles altijd goed gegaan. We hadden een EpiPen gekregen van de dokter, dus als er iets zou gebeuren, zouden we die in kunnen zetten. Dachten we naïef.”

Lijkbleek

De eerste twee jaar van zijn leven had Maddox zo nu en dan een allergische reactie. Hij reageerde bijvoorbeeld heftig op doperwten. “Hij werd lijkbleek, begon heftig te snotteren en te niezen en zat onder de rode vlekken.”

Melissa heeft drie keer klaargezeten om de EpiPen in te zetten, maar de reacties trokken altijd vanzelf weg. “We reden die keren meteen naar de huisartsenpost, maar eenmaal aan de beurt liep hij weer rond als een kieviet. We werden telkens weggelachen, we waren die overbezorgde ouders die voor elk wissenwasje bij het ziekenhuis aan de bel trokken.”

Maar toen Maddox ‘bijna levenloos’ op de achterbank van de auto lag nadat hij alleen het papiertje van een ‘gezonde’ reep had vastgehouden, was voor Melissa de maat vol. Ze eiste een allergietest. Al snel bleek dat Maddox allergisch was voor ei, witvis, peulvruchten, noten, kiwi, tomaat en het aanraken van honden en katten. Voor sommige stoffen bleek hij zo allergisch dat hij in een anafylactische shock kon raken. Zonder ingrijpen heeft dat een dodelijke afloop tot gevolg. “Omdat Maddox ook nog astma heeft, zou de allergie zijn luchtweg kunnen dichtknijpen. Hierdoor zou hij stikken.”

Etiketten

Om Maddox zo min mogelijk in gevaar te brengen, checkt Melissa ieder voedingsetiket in de supermarkt. “De eerste maanden stonden we uren op de verpakkingen van producten in de supermarkt te turen, op zoek naar ingrediënten die onze zoon mogelijkerwijs zouden kunnen doden. Maar we kwamen er al snel genoeg achter dat er nagenoeg geen lijn zit in de informatieverstrekking en dat het in Nederland en Europa ontbreekt aan eenduidige regelgeving.”

Volgens Melissa zijn fabrikanten vrij om te vermelden wat ze willen, ‘zodat alle informatie non-informatie wordt’. Als ze een product niet vertrouwt, belt ze geregeld de fabrikant op. “Maar zelfs dan zijn de antwoorden vaak niet helemaal geruststellend. De allergeen zou er ‘in principe’ niet in moeten zitten, vertelt de fabrikant me dan.”

Melissa vindt dat het veiliger en beter moet. Er wordt immers gespeeld met het leven van haar zoon. “Vorige week at hij bijvoorbeeld worstjes van de Lidl, waarna hij meteen begon over te geven. Maar op de verpakking stond niks bijzonders.”

Beperkt

Volgens zijn moeder heeft Maddox wekelijks vlekken in zijn gezicht of een andere variant op zijn allergische reactie. Dat vindt ze verontrustend en stressvol. Om de reacties zoveel mogelijk te voorkomen, geven Melissa en haar man Maddox zo puur mogelijk te eten, maar zelfs voor sommige producten als groenten en fruit is Maddox erg allergisch. “Daardoor wordt wat hij eet heel beperkt.”

Melissa heeft een professionele diëtiste in de arm geslagen om haar te helpen. Van haar kreeg ze de tip om producten van Albert Heijn huismerk te kopen. Deze schijnen wél betrouwbaar te zijn. Maar dat lost natuurlijk niet alle situaties op. “Als we naar een eettentje gaan voor een lunch dan nemen we zelf brood voor hem mee. En gaat hij naar aan partij dan hebben we altijd zelfgebakken boterkoek mee voor tijdens het taartmoment. Diners in een restaurant kunnen alleen plaatsvinden als wij van tevoren hebben zeker gesteld dat er geen allergenen aanwezig zijn en dat de keuken de bereiding van zijn voeding strikt scheidt van andere gerechten.”

Beeld: Daniel Lewensztain