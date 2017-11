De zoon van Moniek (54) kan niet met geld omgaan

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Moniek, wiens zoon niet met geld om kan gaan. “Omdat hij al zo veel heeft geleend, heeft de bank nu de geldkraan dichtgedraaid”

Moniek (54): “‘Ik neem gewoon nog een PL’etje’, zei mijn zoon altijd als hij iets wilde kopen of doen waar hij eigenlijk geen geld voor had. Een Persoonlijke Lening dus. Hij maakte zich financieel gezien geen zorgen. Als je krap zat, kon je toch altijd wel ergens wat lenen? Dat er aan zo’n lening een rente vastzat wist hij wel, maar volgens hem stelde dat nauwelijks iets voor.”

Ouderwets

“Ondertussen kreeg hij steeds meer afbetalingsverplichtingen. Iets waar hij altijd heel opgewekt over praatte, want iedereen leent toch geld? Dat is toch heel gewoon? Maar mijn man en ik vonden het helemaal niet gewoon. We komen allebei uit een gezin waar ons werd voorgehouden dat je pas iets kunt kopen als je het geld ervoor hebt. Eerst sparen, dan uitgeven. Wat toen al best een beetje ouderwets was, want onze vrienden hadden er in die tijd ook al geen moeite mee om geld te lenen.”

Geldkraan

“Het vreemde is dat onze dochter heel streng voor zichzelf is wat geld lenen betreft. Onze zoon heeft daar geen last van. ‘Een zinkend schip’ heeft mijn man hem wel eens genoemd. Nou, dat was lachen. Die pa toch! Doordat zijn vrouw een goede baan heeft, zijn er tot nu toe nog geen rampen gebeurd, maar ze ziet ook wel dat bijna alles wat ze verdient opgaat aan afbetalingen van mijn zoon. Ik merk dat ze niet meer zo leuk met elkaar omgaan. Natuurlijk was het geweldig om een bootje te kopen en een leuke auto en elk weekend te gaan stappen. Maar nu is het afgelopen met die onbezorgde tijd, want omdat hij al zo veel heeft geleend, heeft de bank nu de geldkraan dichtgedraaid: eerst maar eens een tijdje aflossen. En dat is nu juist het probleem, want mijn zoon dacht echt dat hij eindeloos met een nieuwe lening een oude lening kon afbetalen.”

Ramp

“Onbegrijpelijk, want hij is niet dom. Hij heeft een goede baan bij een garagebedrijf, hij kan zinnige dingen zeggen over wat er om hem heen gebeurt, alleen op financieel gebied is hij een ramp. En nu is dus het moment aangebroken waarop hij klem zit. Zijn vrouw zal hem er vast wel weer uit helpen, maar haar geduld raakt op een gegeven moment op. En wat dan?”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK: Hoe leer je kinderen met geld omgaan? Christien doet het zo!



Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock