Zoon Linda de Mol krijgt kritiek over zich heen omdat hij huis 'cadeau kreeg'

Dat het niet altijd eenvoudig is als je een bekende moeder hebt, vertelt Julian Vahle (21) in de nieuwste editie van het tijdschrift LINDA.

Hij heeft onlangs een appartement in Amsterdam van zijn moeder ‘cadeau’ gekregen. Daar kreeg hij veel commentaar op. Julian: “Dat maakte wel het slechtste in mensen los. Wat ik ook wel begrijp. Je kunt misschien gefrustreerd raken dat ik zo’n huis krijg zonder er iets voor te doen, alleen omdat ik toevallig in een bepaalde familie ben geboren.”

Het thema van het nieuwe nummer van het maandblad van Linda de Mol is ‘Het zal je moeder maar wezen’. Speciaal voor deze gelegenheid doet Julian een boekje open over hoe het thuis is. Zo laat ze hem en zijn zusje Noa altijd inzien dat ze bevoorrechte mensen zijn die het heel goed hebben. Julian: “Ze heeft altijd gezegd: Jullie wonen in een prachtig huis, hebben mooie spullen en komen op gave plekken. Daar hebben wij heel hard voor gewerkt, maar in de basis hebben jullie er niets voor hoeven doen.”

Dat het niet altijd maar leuk is om bekend te zijn, werd vooral duidelijk toen het gezin werd bedreigd. Julian en Noa hadden in die tijd extra beveiligers mee. Daarover zegt Julian: “Mijn moeder is ruim een jaar heel angstig geweest voor ons. Die kon niet slapen als wij naar de kroeg waren.”

Een gezinsfoto van Linda samen met haar ex Sander Vahle en hun twee kinderen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP