De zoon van acteur Luke Perry reageert nu ook op zijn plotselinge overlijden

Na de plotselinge dood van acteur Luke Perry probeert zijn familie het verlies in stilte te verwerken. Toch kan zijn zoon Jack het niet laten even te reageren.

Acteur Luke Perry, die je zou kunnen kennen van zijn rollen in Bevery Hills 90210 en Riverdale, is begin maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte overleden. Eerder bedankte zijn dochter Sophie iedereen al voor alle steunbetuigingen, maar nu reageert ook zijn 21-jarige zoon Jack op de dood van hun vader.

Inspiratie

“Hij was veel dingen voor heel veel mensen. Maar voor mij was hij altijd papa”, schrijft Jack bij een lieve jeugdfoto van hem met z’n vader. “Hij hield altijd van mij en steunde me in alles. Hij inspireerde me om de beste te worden die ik maar kon zijn.”

Trots

Hij geeft toe enorm veel van zijn vader te hebben geleerd en heeft het ontzettend moeilijk met zijn overlijden. “Mijn hart breekt wanneer ik denk aan alles wat ik niet meer met je kan delen. Ik zal je missen, elke dag die ik op deze aarde doorbreng. Ik zal er alles aan doen om je nagedachtenis in ere te houden en je trots te maken. Ik hou van je, papa.”

Klik op het pijltje rechts in de foto om de lieve jeugdfoto van Jack en zijn vader Luke te zien:

Bron: Instagram, Nieuwsblad.be. Beeld: ANP