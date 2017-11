Zo ziet de 'echte' zoon van Modern Family-actrice Sofía Vergara eruit

In Modern Family speelt actrice Sofía Vergara de temperamentvolle Gloria, die 2 zoons heeft: 1 uit een eerder huwelijk en 1 met haar huidige man, Jay.

Maar wist je dat de 45-jarige Hollywoodster ze in real life ook een zoon heeft? Een heel knappe ook nog!



Manolo Vergara

Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara is 25 jaar en het enige kind van Sofía. Met zijn beroemde mama straalde hij al regelmatig op rode lopers en in reclamecampagnes, maar nu komt hij steeds meer zonder mams als sidekick in de spotlights te staan.

Een bericht gedeeld door Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) op 12 Okt 2017 om 6:52 PDT

(Stief)vaders

De vader van Manolo is acteur Joe Gonzalez, met wie Sofia begin jaren ’90 trouwde. Dit huwelijk strandde na 2 jaar. In 2015 stapte de Colombiaanse actrice in het huwelijksbootje met acteur Joe Manganiello (Magic Mike XXL). Hij is dus de stiefvader van Manolo.

Always glad to be her Plan B when Joe is busy making movies. #WheresJessicaLange #Mamacita Een bericht gedeeld door Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) op 17 Sep 2017 om 6:25 PDT

Sure, when they do 200 episodes, they call it a hit. When I have 200 episodes, they call me dramatic. Whatever. #ModernFamily200Episodes #CONGRATULATIONSFAMMMMMMMM #IDontKnowWhatsHappeningWithMyHairEither Een bericht gedeeld door Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) op 11 Nov 2017 om 10:45 PST

Een bericht gedeeld door Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) op 12 Aug 2017 om 12:59 PDT

Een bericht gedeeld door Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) op 23 Jul 2017 om 3:23 PDT

