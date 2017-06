Zó ziet de zoon van Martijn Krabbé eruit

John Wijdenbosch (44), zijn vrouw (36) en dochter (4) kwamen eind mei om het leven door een auto-ongeluk. Nu is de oorzaak van het ongeval bekend.

Volgens de politie gaat het om een ‘noodlottig ongeval’ en zijn er geen aanwijzingen voor ‘strafbare feiten’.

Niet duidelijk

De auto werd in de ochtend eventjes voor 09.00 uur aangetroffen in het water in de buurt van Lelystad. Of de auto al een nacht in het water lag voordat het voertuig werd gevonden, wilde de politie vandaag niet zeggen.

Carrière

John was een Nederlandse acteur van Surinaamse komaf. Hij werd onder meer bekend in de jaren 90 door zijn acteerwerk in de televisieseries Fort Alpha en Costa!.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP