Zoon plaatst foto van moeder met schilderij op internet maar dat loopt flink uit de hand

De apetrotse zoon van Cindi Decker (55) zette zijn moeder geposeerd met haar schilderij op de Amerikaanse website Reddit. Hij wilde enkel een paar complimentjes voor zijn moeder ontvangen, maar had wat er werkelijk gebeurde nooit verwacht.

‘Mijn moeder heeft dit gemaakt en beweert dat niemand het mooi zou vinden. Het is haar tweede schilderij’, schreef hij bij de foto. Zijn moeder was namelijk pas begonnen met een cursus amateurschilderen en zelf was ze niet tevreden over haar schilderij. Haar zoon besloot dus om de foto op internet te zetten om het tegendeel te bewijzen.

Advertentie

Inceptie

Een dag na het plaatsen van de foto verscheen er ineens een andere foto op Reddit die verdacht veel op die van de jongeman leek. De Zweedse Kristoffer Zetterstrand had alleen niet dezelfde foto geplaatst, maar een geschilderd beeld van Cindi en haar schilderij. ‘Ik schilderde iemands mama’, stond erbij. Vanaf dit moment startte er een stroom aan schilderijen van eh, gefotografeerde schilderijen.

Something incredible is happening on reddit. I’m tempted to say these people have way too much time, but this is legit amazing. #RecursionFTW pic.twitter.com/mr8jHjTbnV — Nick Kapur (@nick_kapur) 30 januari 2019

Op de tweede foto is de Canadese studente journalistiek, Leila Amer, te zien. Ze schreef erbij: ‘Het duurde even en het is niet perfect, maar ik schilderde een man die de moeder van een andere man schilderde’.

It keeps going! pic.twitter.com/DFMtan8m98 — Nick Kapur (@nick_kapur) 30 januari 2019

Ook een zekere Traci Sethre schilderde een nieuw exemplaar, gevolgd door Travis Simpson, die naar eigen zeggen de hele nacht aan zijn schilderij gewerkt had.

Uiteindelijk volgden er meer dan veertig schilderijen en is de trend nog steeds druk bezig. Zelf heeft de moeder ondertussen een berichtje geplaatst op Reddit. Ze zei dat ze van tevoren bang wat voor harde commentaren; “Jullie hebben allemaal mijn ongelijk bewezen”, aldus de moeder.

Zelf ook gek op schilderen en tekenen?

Libelle Kleurboek 14,95 Bestel

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock