Zo ziet de zoon van presentatrice Quinty Trustfull er nu uit

Quinty Trustfull is bijna elke dag op televisie te zien en ook haar dochter kreeg een rol in een soap, maar haar zoon is wat minder fan van de schijnwerpers.

Quintys zoon Kayne Dino (19) is niet zo bekend als de rest van het gezin, maar ook hij timmert lekker aan de weg. Afgelopen zomer verhuisde hij naar Amerika om daar aan zijn tenniscarrière te werken en te studeren. Mama Quinty deelt regelmatig foto’s met haar zoon op social media:

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.