Zoon reageert op confronterende rouwadvertentie die overleden vader zelf in krant plaatste

Eind januari ging een spraakmakende rouwadvertentie uit een lokale Nederlandse krant het internet over. Een man genaamd Dick plaatste zelf een rouwadvertentie in de krant waarin hij zijn vrienden ervan beschuldigde dat ze er nooit waren.

In de advertentie, voorzien van een foto, vroeg de inmiddels overleden Dick uit De Ronde Venen zich af waar al zijn vrienden waren toen het slecht met hem ging. “Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand,” aldus Dick. Maar dat verhaal blijkt iets anders in elkaar te steken.

Advertentie

Zoon

Dennis, de zoon van de overleden man, laat deze week namelijk van zich horen met een advertentie in dezelfde krant. “Lieve mensen, Naar aanleiding van de door Dick zelf geplaatste rouwadvertentie, welke heel begrijpelijk bij velen van u een brok in de keel bezorgde, wil ik via deze weg graag de andere kant van Dick zijn verhaal met u delen”, schrijft hij.

Realiteitszin

“Dick was, voordat hij die vreselijke kanker kreeg al jaren de realiteitszin van het leven kwijt. Dick had helemaal geen vrienden en, hij gaf al helemaal geen feestjes. Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg. Dick heeft bij leven helaas nooit willen inzien hoeveel schade hij berokkend heeft bij eenieder die goedwillend was. Narcisme is een ernstige aandoening voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Voor alles wat Dick zijn moeder, echtgenote, familie en vrienden heeft aangedaan. En de bezeten laatste schreeuw om aandacht van Dick toch nog een goede invulling te geven, zal ik een mooi bedrag overmaken naar MIND en KWF Kankerbestrijding.”

Laatste groet

De man sluit af: “Tot slot wil ik via deze weg mijn laatste groet uitbrengen, welke ik, toen Dick nog leefde, ook al eens maakte. ‘Dick, ik heb helaas niets goeds van je geleerd. Gelukkig had ik een heel lieve moeder en grootmoeder. Zij die zonder zonde leven, werpen de eerste steen, maar jij was de koning.’ Tabee, Rust zacht, Je zoon Dennis.”

Op Twitter reageren veel mensen op de tweede advertentie. “Zo zie je maar weer, de waarheid heeft twee kanten”, reageert iemand. Maar lang niet iedereen snapt de behoefte van de familie om in de krant te reageren.

Mensen, kennen we eenzame Dick nog? Z’n zoon “spreekt” vandaag in ons lokale krantje. Het bruist hier in de polder. 👊🏼 pic.twitter.com/q9RKRNmuEK — Hester Zitvast (@hesterzitvast) February 12, 2020



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: iStock