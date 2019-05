Zó ziet de zoon van Robèrt van Beckhoven eruit

Robèrt van Beckhoven werd als jurylid van Heel Holland Bakt in één klap een BN’er. Hij is steeds vaker te zien in de bladen en op televisie, maar zijn gezin weet hij goed uit de schijnwerpers te houden.

Robèrt is al 12 jaar samen met zijn huidige vrouw Pirjo en samen hebben ze 2 kinderen. De meesterbakker heeft ook drie kinderen uit een vorige relatie. Zijn oudste drie kinderen hebben geen behoefte om in de media te verschijnen en deze houdt hij dan ook zoveel mogelijk uit de publiciteit.

Daar brengt zoon Koen nu verandering in. Hij is nu voor het eerst te zien op televisie in het programma Herman’s Pop-up restaurant. Samen met zijn vriendin Maartje is hij een van de kandidaten van het programma waarin Herman den Blijker op zoek gaat naar een chefkok voor zijn nieuwe restaurant in Rotterdam. “Als klein mannetje groeide ik op in de bakkerij van mijn vader. Ik hielp vaak mee, maar ik merkte ook dat ik niet de kant van patisserie en brood op wilde. Ik houd van het contact met gasten”, vertelt Koen in een interview met het AD. Een televisiecarrière ziet hij niet zo zitten. “De tv-wereld en de realiteit liggen best ver uit elkaar. Ik ambieer geen televisiecarrière, maar het is wel leuk om eens te zien.”

Vind jij dat Koen op zijn vader lijkt?



