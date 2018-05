Zoon Rossana Kluivert deelt ontroerend eerbetoon aan zieke moeder

Gisteren werd bekendgemaakt dat Rossana Kluivert borstkanker heeft. Hoewel de familie erg is geschrokken van het nieuws, laat zoon Nino weten dat ze er positief in staan.

Op Instagram deelde hij gisteravond een ontroerende video als eerbetoon aan zijn moeder.

Kwetsbare beelden

In de video laat Nino weten dat hij erg veel van zijn moeder houdt. Terwijl er op de achtergrond een ontroerend nummer klinkt, zien we allemaal foto’s voorbij komen van het gezin. We zien niet alleen de mooie momenten, maar ook kwetsbare beelden van Rossana in het ziekenhuis.

Lymfeklierkanker

Het is niet de eerste keer dat Rossana gediagnosticeerd is met kanker. In 2013 maakte de vrouw van Patrick Kluivert bekend dat ze lymfeklierkanker had. Hoewel ze hiervan wist te herstellen, is het type kanker niet te genezen. In een interview met het AD in 2015 vertelde ze hierover: ‘Misschien komt de kanker terug, maar daar denk ik liever niet aan.’

