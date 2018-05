Zoon Rossanna Kluivert bedankt alle volgers voor hun steun

Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat Rossana Kluivert (45) borstkanker heeft. Ze heeft een operatie gehad en haar zoon Nino laat op Instagram gelukkig weten dat de operatie goed is gegaan. Ook bedankt hij alle volgers voor hun steun.

Steun

“Bedankt lieve volgers voor al jullie steun voor ons gezin in deze tijd. De operatie is goed gegaan. Op naar de volgende stap”, schrijft Nino bij de emotionele foto op Instagram. Op de foto zien we het hele gezin rondom het ziekenhuisbed.

Kwetsbaar

Eerder deze week plaatste Nino een prachtig filmpje van hem en zijn moeder op Instagram. In de ontroerende video laat Nino weten dat hij erg veel van zijn moeder houdt. Daarna zien we verschillende foto’s van het gezin voorbij komen. Niet alleen de mooie momenten worden gedeeld, ook kwetsbare beelden van zijn moeder in ziekenhuis zien we langskomen.

Bron & beeld: Instagram.