Opmerkelijk: zoon (25) uit gezin Ruinerwold heeft Facebook en Instagram

Een van de zoons van het gezin dat zich 9 jaar lang afgesloten hield van de buitenwereld, lijkt profielen te hebben op social media.

Maar liefst 9 jaar lang was een gezin in Drenthe afgesloten van de buitenwereld. Volgens burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden leefden de mensen een ‘teruggetrokken bestaan’ in ‘afgezonderde provisorische ruimtes’.

Opgepakt

De politie doet momenteel onderzoek. Het gezin met een vader en 5 kinderen tussen de 18 en 25 jaar, is inmiddels opgevangen. De moeder van het gezin blijkt al zeker 9 jaar geleden te zijn overleden. Er is één man opgepakt: de 58-jarige Oostenrijkse Josef B. Hij is de huurder van de boerderij. Wat zijn relatie is met het gezin is nog onbekend.

Social media

Een van de zoons van het gezin lijkt profielen te hebben op zowel Facebook en Instagram als LinkedIn. Het zou om dit account gaan: een 25-jarige ‘Jan’ die opgroeide in het Overijsselse Hasselt. In 2005 verhuisde naar Zwartsluis, 3 jaar later naar Meppel en sinds 2010 woont hij in het Drentse Ruinerwold.

Foto’s

De afgelopen 9 jaar heeft hij bijna niks gepost. In juni 2019 laat hij op Facebook weten een nieuwe baan te hebben als online store manager bij Creconat. Daarna deelt hij regelmatig nieuwe foto’s en berichten. De jongeman heeft geen vrienden op Facebook en deelt vooral foto’s van zichzelf en de natuur. Ook heeft hij meerdere keren gelinkt naar klimaatstakingen. Afgelopen week heeft hij ’s nachts meerdere foto’s gedeeld die gemaakt zijn in Ruinerwold. Waarschijnlijk was hij toen onderweg naar de plaatselijke kroeg.

Gek

De vraag is nu of dit het echte account is van een van de zoons of dat het een vals profiel is. Het gekke is namelijk dat het bedrijf waar deze ‘Jan’ is gaan werken, gelieerd is aan Native Creative Economy. Dit is het houtbedrijf in Meppel waar de politie maandag zou zijn binnengevallen. Het bedrijf is eigendom van de opgepakte Josef B., de hoofdbewoner en huurder van de boerderij in Ruinerwold waar het gezin 9 jaar afgezonderd van de buitenwereld leefde.

Kroegbaas

Dankzij Jan kwam de zaak aan het licht bij de politie. De verwarde twintiger heeft meerdere keren een biertje gedronken in een plaatselijke kroeg. De kroegbaas is een gesprek aangegaan met de man en kwam er zo achter dat hij al jaren met zijn jongere broers en zussen zat opgesloten in een boerderij. De café-eigenaar heeft toen de politie ingeschakeld. De politie heeft nog geen commentaar gegeven op de vermeende activiteit van een van de zoons op social media.

Al een halve avond aan het researchen op de familie die in #Ruinerwold jarenlang van de radar zou zijn verdwenen. De 25-jarige Jan, de die in de kroeg om hulp vroeg, is sinds mei dit jaar actief op sociale media. — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) October 15, 2019

Dit is de desbetreffende foto die online stond. Er komen vele vragen bij mij op. Bijvoorbeeld: was deze Jan de enige die toegang had tot het internet en contact had met de buitenwereld? Hij had blijkbaar vanaf mei ruim toegang tot die faciliteiten. pic.twitter.com/x13NI3vz4u — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) October 15, 2019

Bron: De Stentor. Beeld: ANP