Wát een lekkere stem: zoon van Linda de Mol deelt eigen nummer

Dat Linda de Mol een flinke portie talent bezit, weet heel Nederland wel. Haar kinderen staan daarentegen weinig in de schijnwerpers. Maar daar komt nu verandering in: zoon Julian (21) deelt namelijk zijn eigen nummer Miss America. En dat klinkt lékker.

Hoe zat het ook alweer?

Om je geheugen even op te frissen: vóór Jeroen Rietbergen had Linda de Mol een relatie met regisseur Sander Vahle. In oktober 2007 maakten ze bekend dat hun liefde over was. Samen hebben ze 2 kinderen: zoon Julian en dochter Noah. Julian studeert momenteel aan het conservatorium in Amsterdam.

Warme stem

Vandaag maakt de jonge singer-songwriter bekend dat zijn eigen nummer Miss America uit is. Julian zingt en begeleidt zichzelf op de piano. Wat een warme stem! Wellicht iets voor het Songfestival van 2020?

Alles voor de muziek

Dat Julian zich momenteel helemaal richt op muziek, blijkt wel uit zijn Instagram-account. Daar heeft hij alle persoonlijke plaatjes voorlopig verwijderd. Je vindt er nu slechts één bericht, en die post gaat natuurlijk over zijn gloednieuwe nummer. Bij zijn bericht schrijft hij: “Op de laatste dag van 2016 schreef ik deze melodie. En eindelijk heb ik iets gevonden waar ik de tekst over kon schrijven.” Op Instagram wordt Julian overspoeld met positieve reacties.

Benieuwd naar het nummer? Hier kun je Miss America beluisteren:

