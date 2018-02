Zoon verrast zijn zieke moeder met duizenden verjaardagswensen

In december werd bij Alexandra Brown (45) darmkanker gediagnosticeerd. Om zijn moeder te verrassen, trommelde Darroch op Twitter mensen op om haar te feliciteren voor haar 45e verjaardag.

Terminaal

Op Twitter plaatste hij het volgende bericht: “Het doet me pijn om te zeggen dat we net het vreselijke nieuws hebben gekregen dat de kanker van mijn moeder terminaal is. Voor haar verjaardag wil ik haar laten zien hoeveel mensen haar steunen. Dus waar je ook bent, retweet of antwoord met een berichtje (of video) waarin je Alex feliciteert. Dat zou ze echt waarderen.”

Steun

Darroch verwachtte alleen berichtjes van vrienden en collega’s, dus hij schrok zich een hoedje toen van over de hele wereld berichtjes binnenstroomden. Maar liefst 9.700 mensen hebben zijn moeder een gelukkige verjaardag gewenst. Als reactie op dit overweldigende aantal berichtjes, heeft zoon Darroch de reactie van zijn moeder gefilmd. Daarin bedankt ze iedereen voor hun steun. “Ik wil iedereen bedanken die me een berichtje heeft gestuurd om me een fijne verjaardag te wensen.”

Hoopvol

Alexandra geeft aan dat het een hele verdrietige tijd is, maar ondanks de slechte vooruitzichten behoudt ze toch een sprankje hoop. “Ik heb kanker en word niet meer beter, maar misschien wel.” Ze wil in de video ook haar zoon bedanken. “Hij is geweldig. Blijf berichten sturen omdat het veel voor ons betekent.”

It pains me to say we just got the awful news that my mum’s cancer is terminal. For her birthday I wanted to show her how many people are wishing her well. So wherever you are, RTing, replying with a message (or video) saying happy birthday to Alex would make her year. Thank you. pic.twitter.com/pl4SiwIehZ — Darroch Brown (@BrownDarroch) January 22, 2018

A quick message from me and mum in response to the unbelievable support from all you lovely people. It means so much to know how many people are looking out for us. Much love ❤️🙂 pic.twitter.com/6UWYPuV4Ih — Darroch Brown (@BrownDarroch) January 23, 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter