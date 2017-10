Thea (62): "Ze was verliefd op een collega, dus mijn zoon moest weg"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Thea, wiens zoon ergens anders moest gaan wonen omdat zijn vrouw een verhouding had met een collega.

Thea (62): “Mijn zoon is er dit jaar achter gekomen dat zijn vrouw al een hele tijd een verhouding had met een collega. Ze hebben 2 kinderen, schattige meisjes van 7 en 10 jaar. Hij had al een tijd het gevoel dat er iets was met zijn vrouw. Dat er iets niet klopte in hun relatie. Ze moest wel erg vaak overwerken of ’s avonds nog terug naar de zaak om iets belangrijks af te ronden.”

Die collega

“Op een nacht, terwijl zij sliep, heeft hij haar telefoon gecontroleerd. Ik weet dat zoiets niet hoort, maar vreemdgaan hoort ook niet. In elk geval ontdekte hij toen dat ze een serieuze relatie had opgebouwd met die collega en dat ze zelfs plannen aan het maken waren voor ‘later’, als zij bij mijn zoon weg zou zijn. Hij heeft haar diezelfde nacht nog wakker gemaakt. Er viel niets meer te ontkennen, dat heeft ze dan ook niet gedaan. Ja, ze was verliefd op die collega en ja, ze wilde met hem verder. Dus kon mijn zoon maar beter ergens anders gaan wonen. Zijn wereld stortte in, maar hij deed wat ze vroeg. Hij heeft zijn koffers gepakt en is vertrokken.”

Dwars

“De eerste maanden heeft hij bij een vriend in de logeerkamer geslapen, daarna vond hij een piepklein flatje waar hij nu nog steeds woont. Je zou denken dat zijn vrouw alles zou doen om het hem niet nog moeilijker te maken, maar dat is helaas niet zo. Als hij vroeg om wat meubels uit het huis om zijn flat een beetje in te richten, ging ze dwarsliggen. Terwijl het ging om spullen die al jaren op zolder stonden. Alles moest hij nieuw kopen. Maar het ergste is dat hij zijn dochters maar eens in de paar weken mocht zien, terwijl ze in dezelfde plaats wonen. Hij is nu bezig met een advocaat om een behoorlijke scheiding te regelen, met meer contact met zijn kinderen dan nu het geval is. Ik zie hem elke week en ik merk dat hij nog steeds worstelt met de vraag hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen, wat hij verkeerd heeft gedaan en waarom ze dat nooit heeft uitgesproken. Maar ik ben bang dat hij daar nooit antwoord op zal krijgen.”

Bron: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock