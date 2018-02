Zo ziet de zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé er nu uit

We zien hem zo nog voor ons als klein blond jochie, zoals op de foto hierboven, uit 2011. Maar Sem van Dijk, de zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé, is helemaal niet meer zo klein. Gisteren werd hij alweer 15 jaar oud.

Zijn trotse moeder plaatste een mooi verjaardagskiekje op Instagram: “Gefeliciteerd mijn lieve grote Sem. 15 jaar. Hou van jou”, schrijft Wendy erbij.

Grote familie

Sem werd geboren toen Wendy en Xander al uit elkaar waren. In een interview met Vrouw zei Xander daar ooit over: “Daar kiest natuurlijk niemand vooraf voor. Maar ik kijk altijd naar de mooie kant van situaties en Sem weet niet beter. Hij ziet alleen dat hij én papa en mama heeft, én Erland (Galjaard) én Sophie (De Buisonjé) én alle opa’s en oma’s, zijn zusje Lizzy bij Wendy, hier broertje Dex en nu nog een babyzusje. Qua familie is hij hartstikke rijk. Zo voelt Sem het ook echt, dat vind ik mooi.”

Bron: Instagram, Vrouw. Beeld: Instagram, ANP