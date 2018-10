Zoontje Airen Mylene en Taeke Taekema gaat steeds meer op zijn moeder lijken

Op 9 maart werden Airen Mylene en Taeke Taekema voor het eerst ouders van hun zoontje Bodhi. Het jongetje is inmiddels dus al een halfjaar oud en begint al een echt mannetje te worden.

Op Instagram deelt mama Airen vandaag een foto van een – voor haar – emotioneel moment: Bodhi gaat in zijn eigen kamertje slapen. Daarover schrijft ze: “Bodhi. Kleine grote man. Wat groei je hard! Wat verander je snel. Af en toe kan ik het niet bijbenen. Soms wil ik dat niet. De nieuwe fases komen zo snel. Dit is er zo een. Uit je bednest waar je zo heerlijk naast me hebt gelegen. Zo close. Ik kon elke ademhaling horen. En nu ga je naar je eigen kamer. En dat is wennen. Vooral voor mij. Want wat was het gezellig naast jou. Ontzettende pretletter!”

Op de foto is inderdaad duidelijk te zien dat Bodhi flink gegroeid is. En wat is het mannetje een mooie mix tussen zijn vader en moeder. Waar hij eerst veel op Taeke begon te lijken, zie je nu toch duidelijk zijn moeder in hem terug.

Wie is de Mol

Airen Mylene en de oud-hockey international Taeke Taekema kregen een relatie na hun deelname aan het tv-programma Wie is de Mol in 2016. Op een haar na miste Taeke destijds de finale. Airen lag er al in de eerste aflevering uit, maar in die korte tijd hadden zij en Taeke al een hele goede klik. Zelfs zo’n goede klik dat ze twee jaar later ouders zijn geworden van hun eerste kindje.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Airen Mylene (@airenmylene) op 17 Sep 2018 om 1:44 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.