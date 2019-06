Lief: zoontje André Hazes ziet zijn vader optreden in de Kuip

Afgelopen week speelde Marco Borsato 4 keer in een uitverkochte Kuip. Tijdens zijn concerten kwamen er een hoop gastartiesten optreden, zoals Di-Rect, Armin van Buuren, Maan, Diggy Dex en ook André Hazes.

Het 2-jarige zoontje van André Hazes mocht ook komen kijken naar zijn vader en hij kijkt zijn ogen uit.

Papa klaar?

Op Instagram plaatsten zowel André als Monique een filmpje van hun zoon die naar zijn papa kijkt terwijl hij zijn hit Leef zingt. Heel de Kuip zingt en zwaait mee. “Is papa al klaar?” vraagt kleine Dré vervolgens als het liedje is afgelopen. Smelt!

Herkenbaar

Ook Monique deelt een filmpje en een paar foto’s van het tafereel. “Wat zal er toch in dat kleine koppie omgaan wanneer je papa op zo’n groot podium, in zo’n groot (mooi) stadion ziet zingen en al die mensen die je ziet mee zingen en zwaaien!” schrijft ze bij haar Instagrampost. Leontine Borsato denkt bij het zien van het filmpje weer even terug aan vroeger. “Zo mooi!” schrijft ze onder Monique’s foto’s. “Zo stonden onze kids ook 15 jaar geleden naar hun vader te kijken.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram