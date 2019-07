Zoet: zoontje André Hazes showt trots 'tattoo' voor vader

André Hazes heeft meerdere tattoos op zijn armen. Zoonlief André kon met zo’n voorbeeld niet langer wachten en is zijn vader achternagegaan. Op de arm van het jochie prijkt een tattoo in de vorm van een hartje met het woord ‘papa’ erin.

Natuurlijk gaat het hier niet om een échte tatoeage. De kleine André heeft met pen een tattoo op zijn armpje laten tekenen.

Tattoo André Hazes

André Hazes is dol op zijn zoontje en de liefde is duidelijk wederzijds. Zijn vader is zijn grootste held en dat wil de kleine jongen aan de hele wereld laten weten. En dus wilde André Hazes jr. niets liever dan een tattoo om dat te laten zien.

Trotse papa

Vader André is zo trots als een pauw. En dus deelt hij een foto op Instagram van de aandoenlijke tekening op de bovenarm van zijn zoontje. Bij de foto schrijft hij: “Ik hou van je!” De volgers van André smelten bij het zien van de foto. Zo schrijft iemand: “Dat smoeltje vreet je toch op!” En een andere volger reageert met een hele rij hartjes.

View this post on Instagram I love you❤️ A post shared by Andre Hazes (@andrehazes) on Jun 30, 2019 at 6:08am PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP