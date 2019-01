Zó ziet het zoontje van André Hazes eruit als hij 25 jaar is

Hoera! André Hazes wordt vandaag 25 jaar. Nu waren wij benieuwd: hoe zou zoontje Dré junior er uitzien als híj 25 is? Zou hij op zijn beroemde papa lijken? Ongetwijfeld.

Nieuwsgierig als we zijn, vroegen we tekenaar Pieter van den Broek om exclusief voor Libelle een futuristische tekening van hem te maken.

Kwart eeuw

Dré junior is pas 2 jaar, dus het duurt nog even voordat hij een kwart eeuw is. Maar hoe leuk is het om een voorspelling te doen? Pieter wist er wel raad mee. Het resultaat is een heel bijzonder portret.

Bijzonder portret

Op bovenstaande foto zie je een momentopname uit het tekenproces. In de video hierboven kun je zien hoe de tekening tot stand kwam. Op de onderste foto zie je het eindresultaat. Mooi toch? En, zou Dré junor tegen die tijd in de voetsporen van zijn vader én opa zijn getreden? We gaan het meemaken!

Holland Zingt Hazes vindt in 2019 voor de zevende keer plaats. Het is dat jaar vijftien jaar geleden dat André Hazes overleed. Zijn zoon André zal tijdens deze serie concerten een speciale ode aan zijn vader brengen in de vorm van een duet met diens hologram. De concerten op 22 en 23 maart zijn vrijwel uitverkocht. Bij Libelle koop je de allerlaatste tickets. Mis ’t niet!

Bron: Pieter van den Boek