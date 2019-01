Pasgeboren zoontje van acteur Aram van de Rest overleden

Kian, het zoontje van acteur Aram van de Rest en zijn vriendin, is een week na de geboorte overleden. De acteur heeft het verdrietige nieuws maandag op zijn privé-Facebookpagina bekendgemaakt.

Presentator Albert Verlinde kreeg toestemming om het nieuws te melden in zijn nieuwe entertainmentprogramma 6 Inside, al moest hij van de acteur wel benadrukken dat het Emma Kinderziekenhuis “hard en goed heeft gezorgd voor ons”.

Zuurstoftekort

Verlinde laat weten dat de zwangerschap van Van de Rest’ vriendin “ongelofelijk goed ging”, maar dat zowel moeder als het kind vlak voor de geboorte in de problemen kwam. Hierdoor werd er uiteindelijk gekozen voor een keizersnedebevalling. Hoewel het in de eerste instantie goed leek te gaan met Kian, kwamen artsen er na een week achter dat het jongetje te veel zuurstoftekort had opgelopen en als gevolg hiervan zware hersenbeschadiging had. Het artsenteam heeft daarom besloten om de behandeling te staken.

Onderweg naar Morgen

De 42-jarige Van de Rest is vooral bekend van Onderweg naar morgen en Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot. Ook regisseerde hij meerdere projecten.

Bron: NU.nl. Beeld: ANP