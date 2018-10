Zoontje Carice van Houten praat al bijzonder goed in déze vreemde taal

Actrice Carice van Houten deelt niet vaak video’s of foto’s van haar zoontje Monte. Maar dit bijzondere moment wil ze toch even aan iedereen laten horen.

Want Monte is pas twee jaar oud, maar kan al behoorlijk veel kletsen. En dat zelfs in een vreemde taal.

Monte kan al ontzettend goed Engels en dat laat hij in een verhaaltje aan zijn moeder duidelijk horen. Zo gek is het niet dat het jongetje Engels praat, want zijn vader komt uit Australië. Carice en haar vriend Guy Pierce doen er alles aan om het jochie een beetje van de pers vandaan te houden. Over zijn vriendin en het moederschap zegt de trotse Guy: “Ze is goddelijk en lief en een prachtige moeder.”

Dit bericht bekijken op Instagram Spoiler alert Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 24 Okt 2018 om 1:23 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP