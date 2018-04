Schattig: zoontje van Chantal Janzen komt voor het eerst buiten

Dik een week geleden is Chantal Janzen bevallen van haar tweede zoontje. Op deze zonnige lentedag nemen zij en haar man Marco de kleine Bobby voor het eerst mee naar buiten.

Op Instagram deelt Chantal een foto van dit heuglijk moment. “Bobby is buiten. Dat klinkt als ’n waarschuwing maar het is allesbehalve dat”, schrijft ze bij de prachtige gezinsfoto. Geef ze eens ongelijk, het is prachtig weer dit weekend.

In 2014 zijn Chantal en Marco getrouwd. Bobby is hun tweede zoontje. Ze werden eerder al de ouders van de 9-jarige James. Daarnaast heeft Marco al twee dochters en een zoon uit een eerder huwelijk.

Vorige week postte Chantal vlak na de geboorte al een schattig kiekje van de kleine Bobby.

And then there was Bobby💙 29•03•2018 Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 30 Mrt 2018 om 1:35 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress