Of iets nu ‘uit’ of ‘in’ is maakt eigenlijk niet uit, maar in dit geval is het toch interessant om even te benoemen waarom de wikkelrok dit jaar weer zo geliefd is. Het model van een wikkelrok maakt de taille optisch smaller en creëert zo een zandloperfiguur.

Dat is voor velen toch nog steeds hét schoonheidsideaal. Daarbij is de rok gemakkelijk nonchalant en toch stijlvol te combineren, voor dat echte Franse je ne sais quoi.

De wikkelrok

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de wikkelrok niet altíjd een trend is, want dit item staat eigenlijk iedereen goed. Knoop de zwierige rok rond je taille en combineer het met een nonchalante blouse of met een basic T-shirt. Moeiteloos snel klaar voor de dag, ook wel eens fijn.

Op een rij

Past bij zowel het appel-, plank- en peerfiguur en misstaat niemand. Mag in ieder materiaal en ieder printje. En of het nu een mini-, midi- of maxi-rok is, maakt ook niet uit. Geschikt voor een mooie fietstocht of gewoon thuis in de tuin – en dan hebben we het nog niet eens over toekomstige zonnige stranddagen.

Komend seizoen verruilen we ons huispak dus massaal voor een ander kloffie, inclusief wikkelrok. We zochten de mooiste voor je uit in de digitale winkelrekken:

Modevlogger Liselotte geeft je nog vijf tips hoe je nu zo’n rok stylet:

Beeld: Getty Images