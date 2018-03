Moeder verrast zoontje dat wordt gepest met kat die precies op hem lijkt

Net zoals mensen ziet elke kat er ook anders uit. Bij dieren vinden we dat vaak schattig, maar de 7-jarige Madden werd gepest doordat hij twee verschillende kleuren ogen heeft.

De Amerikaanse Madden heeft twee verschillende kleuren ogen: eentje is blauw en eentje is bruin. Daarnaast heeft het jongetje ook een hazenlip. Het jongetje ging eerder het internet over met een video waarin hij vertelt dat hij gepest wordt. Dankzij vrienden kon zijn moeder hem op een bijzondere manier verrassen.

Onafscheidelijk

Er bleek namelijk een kat te zijn die er precies zo uitziet als het jongetje. Moon heeft net zoals Madden twee verschillende kleuren ogen en een hazenlip. De moeder deelde een foto van de twee op Facebook en dat beeld werd natuurlijk meteen een grote hit. “Ik wil dat Madden, en onze andere twee zonen, opgroeien als goede mensen, en een gezonde mindset hebben”, vertelde de moeder. Madden en zijn kat zijn onafscheidelijk.

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: Facebook.