Zoontje Najib Amhali lijkt als 2 druppels water op zijn vader

Dat Najib Amhali een trotse vader is, maakt hij graag duidelijk op social media. Daar deelt hij regelmatig kiekjes van zijn 2 jongens Noah en Novëlle.

In juni 2012 werd Najib Amhali voor het eerst vader van zoontje Noah. Inmiddels is Noah dus alweer 5 jaar oud en gaat hij steeds meer op zijn vader lijken. Najib deelde een schattig filmpje van zijn zoon waarop dat duidelijk te zien is:

Mijn wekkertje #goedemorgen @amhaliniama @najibamhaliofficial Een bericht gedeeld door Najib Amhali (@najibamhaliofficial) op 11 Jan 2018 om 11:22 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Brunopress.