Het zoontje van Nathan Rutjes heeft hetzelfde kapsel als zijn vader (en dat ziet er te lief uit)

Nathan Rutjes staat dankzij zijn deelname aan Wie is de mol? momenteel volop in de aandacht. Het gevolg: we komen steeds meer te weten over de voormalig profvoetballer.

Zo kennen we inmiddels het verhaal achter het iconische kapsel van de altijd positieve Nathan. Aan Viva liet hij weten dat hij 3 jaar was toen zijn moeder met de tondeuse aan de slag ging en met dit kapsel kwam. “Ik kreeg er veel weerstand op en daar kreeg ik weer weerstand van. Zo van: dus jullie vinden het niet mooi? Ik houd het lekker!”

Zelfde kapsel

Bij dit verhaal blijft het niet. Want wat blijkt: zijn 7-jarige zoontje Lavezzi, die overigens een eigen Instagram-account heeft met maar liefst 17.700 volgers, heeft hetzelfde kapsel. Is dat schattig of is dat schattig?

Dit bericht bekijken op Instagram Family 👪 & friends 👨👩👦👦🏟⚽️ #sparta#rotterdam#psv#eindhoven#hetkasteel#avondjeuit Een bericht gedeeld door Nathan Rutjes (@nathanrutjes) op 2 Nov 2019 om 3:51 (PDT)

Eind vorig jaar vroegen we paragnost en medium Mireille van Rijn wat er zou gebeuren in ‘Wie is de mol?’. Zij voorspelde toen al dat Nathan Rutjes erbovenuit zou springen:

Bron: Instagram. Beeld: Patrick van Emst/Brunopress