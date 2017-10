Zoontje van Nicolette Kluijver in het ziekenhuis

Het zoontje van presentatrice Nicolette Kluijver, Jesse, heeft ontzettende pech gehad.

Hij is in het ziekenhuis beland nadat hij zijn beentje heeft gebroken. Hoe dat precies is gebeurd, is niet bekend.

Zielig

Dit laat zijn moeder weten op Instagram. “Mijn lieve Jesse heeft zijn beentje gebroken!”, schrijft ze erbij. Het jongetje dat in november 3 jaar wordt, heeft voor roze gips gekozen. Ze is moeder van 3 kinderen; naast Jesse heeft ze 2 dochters, Isabella en Ana-Sofia.

Ziekte

Eerder dit jaar werd Nicolette zelf kankervrij verklaard. De presentatrice had longkanker. Nu heeft ze de opnames van Expeditie Robinson er op zitten en lijkt ze er niet meer zo mee te zitten: “Nee, het gaat gewoon hartstikke goed, ik wil door”, aldus Nicolette. “Het is ook een beetje hoe ik mijn hele leven al geweest ben: altijd happy, vooruit, alles uit het leven halen.”

Toch is ze wel wat veranderd. “Ik zal nooit meer de oude worden, want ik weet nu hoe vergankelijk het leven is. Ik waardeer nu alles, ik zing in de regen. Maar ik zal de rest van mijn leven bang zijn.”

Mijn lieve Jesse heeft zijn beentje gebroken! 😢 Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 16 Okt 2017 om 1:48 PDT

Jesse lijkt er nu al redelijk mee te kunnen staan:

Dit maakt een hoop goed! #woezelenpip #gebrokenbeentje @dinand_woesthoff @lucywoesthoff_dromenjager ❤️ Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 16 Okt 2017 om 7:18 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP