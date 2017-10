Zo ziet het zoontje van Peter van der Vorst eruit

Presentator Peter van der Vorst en zijn man Sander Schreurs werden in 2008 de trotse vaders van een zoontje.

Het jochie, Levi genaamd, is geboren in Amerika en ging toen hij 5 weken oud was met Peter en Sander mee naar Nederland.

Geen huisman

Sander was, zeker toen Levi nog klein was, vaker thuis dan Peter. “Die had als freelancer iets meer tijd”, legde Peter uit aan Story. “Natuurlijk baalde ik daar soms van. Ik wilde immers niets liever dan bij Levi zijn! Maar inmiddels heb ik mij er maar bij neergelegd dat het niet écht iets voor mij is om voor huisman te spelen.” Wel probeert de presentator zijn zoontje zo vaak mogelijk naar school te brengen.

Stoere papa’s

Dat ze als homostel een kindje adopteerden, was voor die tijd behoorlijk zeldzaam, vertelde Peter in een interview met Flair. “Wij behoorden tot de groep pioniers. Inmiddels is dat gelukkig veranderd.” Soms krijgt Levi wel vragen over zijn thuissituatie. “Maar hij zegt altijd heel simpel: ik heb 2 papa’s en mijn moeder woont in Amerika. Vindt hij volgens mij best stoer.”

Levi in 2009:

Levi in 2015:

Levi in 2016:

