Zoontje Roxeanne Hazes op zijn verjaardag verwend met bijzonder cadeau

Het zoontje van Roxeanne Hazes is vrijdag alweer 2 jaar geworden. Op Instagram deelt de trotse moeder dan ook allerlei foto’s van de kleine Fender. Het kereltje is flink in de watten gelegd en verwend met allemaal cadeaus, blijkt uit een van de kiekjes.

Het cadeau is allerminst alledaags, maar wel onwijs grappig en stoer.

Verjaardag Fender

Bij een lieve video van Fender schrijft Roxeanne: “Waar is de tijd gebleven? Voor mijn gevoel was je gisteren nog een baby. Ik knipperde met mijn ogen en ineens was je 2. Mijn hartje, mijn alles, mijn favorietste persoontje op aarde. Papa en mama houden zielsveel van jou.”

Bijzonder cadeau

Daarna verblijdt ze haar volgers met nog meer plaatjes van het ventje. Hij blijkt een heuse auto te hebben gekregen. Haar zoontje kreeg het luxe cadeau van hun buren, vertelt Roxeanne. “We hebben echt de allerliefste buurtjes. Al weken zijn ze ermee bezig. Dankjewel voor zijn prachtige kado, lieverds”, schrijft ze.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress