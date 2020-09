Zoontje Nathan Rutjes krijgt eigen ‘Wie is de mol?’-programma

Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (22), twee zoons (18 en 16) en katten Lola en Siepie. Deze week ontdekt ze de duistere geheimen van het huishouden.

Een mens is nooit te oud om te leren. Zo was ik officieel al volwassen toen ik erachter kwam dat je matras niet je hele leven meegaat. Ik was begin twintig en een vriendin deed me het bestaan van de zogeheten huisstofmijt uit de doeken. “Je kletst uit je nek”, zei ik dapper, maar toen ze weg was, sloop ik toch naar mijn matras en trok met een ruk het onderlaken eraf. Verbeeldde ik het me nou of zag ik i