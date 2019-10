Wat doe je als je op het laatste moment geen oppas voor je kinderen kunt vinden? Dan nemen we ze maar mee naar werk, moet Courtney Kube hebben gedacht.

Terwijl de nieuwslezeres aan het werk is, komt haar zoontje plotseling het beeld inlopen. Hij wil naar zijn moeder, en dat snappen we natuurlijk allemaal. Courtney komt vervolgens niet helemaal meer uit haar woorden. Ze excuseert en zegt: “Mijn kinderen zijn hier. Livetelevisie.”

Geen oppas

Later vertelde ze dat ze geen keus had. Er moest dringend nieuws gepresenteerd worden, waardoor ze geen tijd meer had om haar kinderen naar school te brengen. Bekijk het fragment hier:

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een kind op hilarische wijze in een live-uitzending op televisie in beeld komt. Een paar jaar geleden ging deze video al viral van een professor die vanuit huis een live-interview deed.

Kinderen blijken wel gevoel te hebben voor dit soort grapjes, want er zijn nog een aantal grappige video’s te vinden. Zoals deze, waarbij een kind plotseling middenin het weerbericht tevoorschijn komt. De presentator weet duidelijk niet wat hij hiermee aan moet.

De show stelen

Tot slot hebben we nog deze video van een jongen die voor het eerst op livetelevisie is, en daar even flink gebruik van maakt en de hele show compleet overneemt.

Bron: YouTube. Beeld: iStock