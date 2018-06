Zoontje Victoria Koblenko is gebeten op de crèche en nu vraagt ze het internet advies

Victoria Koblenko zit met een dilemma. Op Instagram vertelt ze dat haar zoontje Kiy op de crèche is gebeten door ander kindje. Ze weet nu niet wat ze moet doen en vraagt daarom haar volgers om advies.

“Je kind is gebeten op de crèche. Ouders met ervaring, wat te doen?” Deze noodkreet plaatste Victoria op Instagram, in de hoop wat reacties binnen te krijgen van ouders die hetzelfde hebben meegemaakt.

Niet agressief

“Ik hoor verschillende geluiden. Bijten is op die leeftijd niet agressief, dus even laten gaan”, gaat ze verder. Maar dat vindt Victoria toch best lastig. De gemoederen binnen de familie Koblenko lopen hoog op, geeft ze toe. In een reactie laat ze weten dat de crèche ook niet wil zeggen wie haar zoontje van bij twee heeft gebeten.

Advies

Advies krijgt ze genoeg. Binnen een uur heeft ze al bijna tweehonderd reacties. Bijna allemaal moeders die aangeven dat het de leeftijd van deze kinderen is en dat ze het inderdaad gewoon moet laten gaan. Ze bijten namelijk niet uit agressie. Je kunt je eigen kinderen spelenderwijs wel leren dat bijten niet mag. Blazen en aaien natuurlijk wel.

Moederhart

Bovendien heeft de crèche volgens een van de moeder als het goed is wel contact opgenomen met de ouders. “Maar ze laten in het midden wie het gedaan heeft”, reageert een moeder, die ook op een peuteropvang werkt. “Dus vertrouw er maar gewoon op dat de leidsters er op de juiste manier mee om zijn gegaan. Maar ik kan begrijpen dat hier een moederhart gaat spreken. Je wilt niet dat iemand je kind pijn doet.”

De beste artikelen in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan oponze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP