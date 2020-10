Goed nieuws: werkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor zorgpersoneel

Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (22), twee zoons (18 en 16) en katten Lola en Siepie. Deze week doet ze erg veel moeite om zich te registreren als orgaandonor. Ze las de rode letters in de brief niet...

In de brievenbus zit een brief van het donorregister. Mooi, want ik ben helemaal vóór orgaandonatie, altijd geweest ook. Toen ik jong was, kon je al zo’n donorcodicil bij je dragen, maar door mijn slordige levenswandel kwam